〔加拿大汇市〕加元兑美元下滑,因油价走软及欧元区不确定性

路透多伦多7月10日电---加元兑美元周二下滑,因投资人对欧元区的乐观情绪消退,且投资人关注德国宪法法院可能拖慢动用欧洲新救助基金的可能性.
市场也担心中国经济大幅放缓的迹象及其对全球经济的冲击.
中国6月出口同比超预期增长,暗示外贸并没有想像中那么悲观.尤其当月贸易顺差突破300亿美元,创下近三年半最高水准,表明经济稳增长的正面力量在增强.但当月进口同比增速降至个位数,凸显内需萎靡.受访学者和分析师对贸易数据解读各异,金融市场反应普遍悲观.
加元兑美元CAD=D4收报1.0226加元或0.9779美元,略低于周一收报的1.0193加元,或0.9811美元.(完)
--编译 李军;审校 于春红
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