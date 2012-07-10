〔国际油市〕美国原油期货大跌2.4%,此前挪威石油工人罢工结束

* 挪威政府颁仲裁令,结束石油工人罢工
* 中国6月原油进口减少
* 调查预计上周美国原油库存减少,油品库存增加
路透纽约7月10日电---美国原油期货周二下挫逾2%,因在挪威政府颁令结束石油工人罢工后北海原油供应收紧的担忧消散,且中国6月原油进口减少.
布兰特原油期货跌穿每桶100美元,此前挪威政府颁令解决石油公司劳资纠纷.
指因可能危及经济,挪威政府在罢工进行到第三周,产业停工前最后一刻介入.挪威法律允许政府迫使工人回到工作岗位.
中国海关周二称,中国6月进口原油2,172万吨,较上月的2,548万吨下降14.8%.中国6月成品油进口293万吨,环比下降15.6%;6月成品油出口207万吨,环比下降0.5%.[ID:nEAP307621]
伦敦8月布兰特原油期货LCOc1大跌2.35美元,结算价报每桶97.97美元,盘中低点为97.73美元.
美国8月原油期货CLc1下挫2.08美元,结算价报每桶83.91美元,盘中低见83.65美元.
布兰特原油期货较美国原油期货的溢价降至14.06美元,盘中曾收窄至13.32美元.
布兰特原油的成交量较美国原油成交量高出约20万口.美国原油期货成交量远低于30天均值.
美国能源资料协会(EIA)周二将2012年全球石油日需求增长预估下调13万桶,至67万桶.EIA在其月报中还将2013年全球石油日需求增长预估下调36万桶,至73万桶.
油价可能从周度库存报告中寻获支撑,市场预计上周美国原油库存减少120万桶,汽油库存和馏分油库存预计小增.
收盘后,美国石油协会(API)公布,一周原油库存减少69.5万桶;汽油库存增加250万桶,馏分油库存减少71.7万桶.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
8月原油 83.91 -2.08 -2.4% 83.65 85.95 261,651 256,901
9月原油 84.30 -2.07 -2.4% 84.05 86.30 56,686 82,177
8月RBOB汽油 2.7469 -0.0125 -0.5% 2.7281 2.7797 40,567 54,048
9月RBOB汽油 2.6146 -0.0290 -1.1% 2.6057 2.6490 32,715 35,694
8月取暖油 2.7195 -0.0295 -1.1% 2.7112 2.749 40,674 51,072
9月取暖油 2.7167 -0.0309 -1.1% 2.7104 2.7440 25,432 18,390
ICE合约
8月布兰特 97.97 -2.35 -2.3% 97.73 99.65 198,162 225,174
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 449,573 474,076 591,807 1,421,059 -1,158
汽油 110,849 123,092 145,757 259,444 988
取暖油 108,854 99,530 143,234 317,697 -1,250(完)
--编译 李军;审校 利棣儿