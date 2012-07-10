〔加拿大股市〕触及本月低点后收挫,受中国经济成长忧虑拖累

路透多伦多7月10日电---加拿大主要股指周二触及7月低点,矿业股和能源股领跌,因对中国经济的担忧加重,盖过了对欧元区政策制定者正采取措施应对区内债务危机的乐观情绪.
中国海关周四公布,6月出口同比增长11.3%,高于路透调查中值9.9%;进口同比增速则远逊于预期的12.7%,降至6.3%;同时,贸易顺差连续第四个月扩大,至317.3亿美元的2009年1月来高点.[ID:nSB2027357]
数据公布后,投资人担心中国经济可能出现硬着陆.本周稍后,中国还将发布上半年国内生产总值(GDP)数据.
此间市场权重的原材料股大跌2.7%,油气类股挫2%.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低122.45点,或1%,报11,512.22点.盘中一度触及11,492.36点的6月29日来最低.(完)
--编译 李军;审校 于春红
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