〔美国股市〕更多获利预警打击美股收低,标普500指数连跌四日

* 康明斯发布营收预警后股价下跌

* 应用材料、超微半导体(AMD)均调降财测

* 标准普尔500指数连续第四日收低

* 道指收低0.7%,标准普尔500指数下挫0.8%,Nasdaq指数跌1%

路透纽约7月10日电---美国股市周二连跌第四天,因更多美国企业发布悲观消息,加剧了全球经济低迷拖累美国企业获利增长的担忧.

继应用材料(AMAT.O)和超微半导体(AMD)AMD.N发布疲弱营收预估之后,发动机制造商康明斯(CMI.N)亦发布悲观消息,其股价在午盘扩大跌幅.

该消息打击标准普尔500指数.SPX连续第四日收低,标普工业类股指数.GSPI下跌1.6%,跌幅居前.康明斯为跌幅最大的个股,重挫8.9%,报86.91美元.

"初步迹象似乎显示,获利将平平,因此也不指望什么能支撑市场,"Cozad资产管理的投资顾问和资产组合经理Bryant Evans表示.

最近公布的数据显示,欧洲、中国和美国的经济增长放缓拖累股市,美国企业也发出警告,海外市场疲软以及美元走强打击依赖出口的企业.

首先公布财报的美国铝业(AA.N)(AA.N)大跌4.1%,报8.40美元,该公司上日宣布季度亏损和营收下滑.

银行类股也下跌,在欧债危机进展充满不确定性的情况下欧元兑美元EUR=触及两年低点.KBW银行指数.BKX跌0.9%.

道琼工业指数.DJI收低83.17点,或0.65%,至12,653.12点;标准普尔500指数.SPX下滑10.99点,或0.81%,至1,341.47点.Nasdaq指数.IXIC收跌29.44点,或1%,至2,902.33点.

康明斯下调其全年营收预估,称海外市场疲弱和美元上涨.

芯片制造商超微半导体暴跌11.2%,至4.99美元,此前公司下调其第二季营收预估,因中国和欧洲销售令人失望.

芯片设备制造商应用材料(Applied Materials)(AMAT.O)下挫2.7%,此前公司预期将无法实现全年业绩预估,且预计第三季业绩将在其之前预估区间的低端.费城半导体指数.SOX跌2%.

在美国上市的黑莓机制造商Research In Motion LtdRIM.TORIMM.O下跌5%,至7.29美元.公司新执行长Thorsten Heins面临将受困的Research In Motion带领回轨道的严竣考验.

一分析师表示,如果标普500指数跌穿支撑水平,将可能进一步下跌.根据RBC Capital Markets驻纽约分析师Robert Sluymer说,第一道支撑位在1,340-1,345区间.(完)

--编译 李春喜/利棣儿;审校 李军

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