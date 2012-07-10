〔美国股市〕ADR连跌第四日,因科技公司下调财测

路透纽约7月10日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二连续第四日走低,因科技公司前景疲弱引发对经济的担忧,尽管对欧债危机取得进展的冀望升温.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收挫0.88%,该指数在过去四日累积下跌3.5%.标普500指数.SPX.INX下跌0.81%.
科技公司的销售是衡量企业支出的一项重要指标,科技公司调降业绩预估为近期一系列数据反映出的成长放缓的局面再添例证.
应用材料(AMAT.O)称预计将无法实现全年业绩预估,而超微半导体AMD.N则下调第二季营收预估,两家公司均将此归咎于海外需求疲弱.
下跌的科技股包括,日本索尼(SNE.N)急跌2.6%,报13.10美元.台湾奇景光电科技
(HIMX.O)重挫7.98%,报1.73美元.
德国财长朔伊布勒警告该国宪法法院称,长期间推迟批准欧洲新救助计划和预算规定将令市场不安,引发市场押注该计划将很快被批准.
受此推动银行股上扬.巴克莱(BCS.N)收升0.29%.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR收跌0.57%.纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收低1.43%.拉美企业ADR指数.BKLA下跌1.32%.
中国铝业(ACH.N)回落3.62%,报10.12美元,跟随美国铝业(AA.N)走低,美铝在报告业绩后重挫4.1%,报8.40美元.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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