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货币新闻 | 2012年 7月 11日 星期三 22:37 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透7月11日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

07/06/12 较上周 较上年 07/06/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 381.9 -0.7 22.5 378.2 -4.7 22.7

馏分油 117.9 -0.7 -27.4 120.9 3.1 -24.1

汽油 206.3 2.5 -2.0 207.7 2.8 -4.0

取暖油 25.9 -0.4 -8.5 25.6 0.0 -9.0

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0

煤油型航空燃料 38.3 0.2 -6.1 38.9 1.0 -5.6

原油日加工量 15.5 0.0 1.0 15.8 0.1 0.6

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少120万桶,汽油库存增加30万桶,馏分油库存增加40万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 利棣儿;审校 李军

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