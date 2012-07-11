〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

重温稿-中国央行：防止资金脱实向虚及不合理加杠杆，实施好稳健中性货币政策
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
路透7月11日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
07/06/12 较上周 较上年 07/06/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 381.9 -0.7 22.5 378.2 -4.7 22.7
馏分油 117.9 -0.7 -27.4 120.9 3.1 -24.1
汽油 206.3 2.5 -2.0 207.7 2.8 -4.0
取暖油 25.9 -0.4 -8.5 25.6 0.0 -9.0
新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
煤油型航空燃料 38.3 0.2 -6.1 38.9 1.0 -5.6
原油日加工量 15.5 0.0 1.0 15.8 0.1 0.6
分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少120万桶,汽油库存增加30万桶,馏分油库存增加40万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]
* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]
* API一周美国石油库存详细报导APISTB
--整理 利棣儿;审校 李军
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
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