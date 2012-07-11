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货币新闻 | 2012年 7月 11日 星期三 22:04 BJT

〔表格〕美国5月趸售库存较上月增长0.3%,预估为增加0.3%

路透7月11日电---美国商务部周三公布,美国5月趸售(批发)库存较上月增长0.3%(预估为增加0.3%),4月修正后为增长0.5%.

企业库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比) 5月 4月 前值 12年5月/11年5月

整体库存 0.3 0.5 0.6 6.4

耐久财(耐用品) 0.6 1.2 1.1 10.1

汽车 1.3 2.9 1.7 19.7

专业设备 0.4 0.9 1.4 3.7

电脑设备 1.2 0.7 0.8 0.6

机械 1.4 2.2 2.4 18.3

非耐久财 -0.2 -0.5 -0.1 1.4

石油 -3.6 1.0 2.0 -4.3

整体销售 -0.8 0.6 1.1 5.7

耐久财 0.6 -0.3 0.1 9.0

汽车 0.9 1.4 3.8 37.5

专业设备 0.6 0.5 0.6 5.2

电脑设备 1.4 0.1 0.5 3.2

机械 2.2 -0.7 -1.0 15.8

非耐久财 -1.9 1.3 1.9 3.2

石油 -4.7 3.4 4.8 4.4

(以10亿美元计) 5月 4月 前值 11年5月

库存 484.13 482.84 483.50 455.00

耐久财(耐用品) 286.23 284.48 284.35 259.86

汽车 46.53 45.93 45.38 38.89

非耐久财 197.90 198.36 199.16 195.14

(以10亿美元计) 5月 4月 前值 11年5月

销售 409.63 412.94 415.02 387.45

耐久财(耐用品) 184.61 183.50 184.22 169.36

汽车 32.93 32.63 33.40 23.95

非耐久财 225.02 229.45 230.79 218.10

库存/销售比 1.18 1.17 1.17 1.17 (完)

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--编译 母红;审校 于春红

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