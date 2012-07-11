〔表格〕美国5月趸售库存较上月增长0.3%,预估为增加0.3%

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8776元附近
路透上海2月20日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8776元附近，较上日贬值约320点。
路透7月11日电---美国商务部周三公布,美国5月趸售(批发)库存较上月增长0.3%(预估为增加0.3%),4月修正后为增长0.5%.
企业库存及销售数据如下(经季节调整):
(变动百分比) 5月 4月 前值 12年5月/11年5月
整体库存 0.3 0.5 0.6 6.4
耐久财(耐用品) 0.6 1.2 1.1 10.1
汽车 1.3 2.9 1.7 19.7
专业设备 0.4 0.9 1.4 3.7
电脑设备 1.2 0.7 0.8 0.6
机械 1.4 2.2 2.4 18.3
非耐久财 -0.2 -0.5 -0.1 1.4
石油 -3.6 1.0 2.0 -4.3
整体销售 -0.8 0.6 1.1 5.7
耐久财 0.6 -0.3 0.1 9.0
汽车 0.9 1.4 3.8 37.5
专业设备 0.6 0.5 0.6 5.2
电脑设备 1.4 0.1 0.5 3.2
机械 2.2 -0.7 -1.0 15.8
非耐久财 -1.9 1.3 1.9 3.2
石油 -4.7 3.4 4.8 4.4
(以10亿美元计) 5月 4月 前值 11年5月
库存 484.13 482.84 483.50 455.00
耐久财(耐用品) 286.23 284.48 284.35 259.86
汽车 46.53 45.93 45.38 38.89
非耐久财 197.90 198.36 199.16 195.14
(以10亿美元计) 5月 4月 前值 11年5月
销售 409.63 412.94 415.02 387.45
耐久财(耐用品) 184.61 183.50 184.22 169.36
汽车 32.93 32.63 33.40 23.95
非耐久财 225.02 229.45 230.79 218.10
库存/销售比 1.18 1.17 1.17 1.17 (完)
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--编译 母红;审校 于春红
路透上海2月20日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8776元附近，较上日贬值约320点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。