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市场报道 | 2012年 7月 11日 星期三 22:27 BJT

〔美国热股〕维亚康母因费用纠纷退出DirectTV,前者股价上涨

路透7月11日电---由于费用纠纷,维亚康母(Viacom)(VIAB.O)退出了卫星电视提供商DirectTV所提供的频道资源,导致DirectTVDTV.O的客户无法收看Nickelodeon、MTV、Comedy Central和其他14个频道.

维亚康母股价周三早盘涨0.59%,报47.14美元;DirectTV股价跌0.14%,报48.62美元.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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