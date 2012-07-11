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货币新闻 | 2012年 7月 11日 星期三 22:48 BJT

〔投行观点〕BMO将Sterling Bancorp 评级从表现和大盘一致下调至表现逊于大盘

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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