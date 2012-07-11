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货币新闻 | 2012年 7月 11日 星期三 22:54 BJT

〔投行观点〕Sandler O'Neill将Genworth Financial Inc 目标价从10.50美元下调至9.50美元

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