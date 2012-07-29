(重温稿)〔美国债市〕公债收益率上涨,因欧洲情势及美国数据引发风险交易

* 市场对欧洲央行拿出更多刺激政策的预期上升

* 美国第二季GDP数据不像一些人担心的那样糟糕

* 10年期公债收益率为三周以来最高

路透纽约7月27日电---美国公债价格周五连续第二个交易日下跌,收益率升至三周来最高,对欧洲央行将推出新刺激措施的预期引发风险交易,并减少市场对公债的需求.

法国世界报周五报导称,欧元区国家政府与欧洲央行正在准备干预金融市场,协助压低西班牙及意大利借贷成本.[ID:nSB1692586]美国公债早盘下跌.

对欧债危机最终将以灾难收场的担心降低,激励投资者承受更大风险,股指涨逾1.5%,美国公债下跌.

风险交易"完全是基于对欧洲央行或欧元区的预期,"旧金山Action Economics全球固定收益分析董事总经理Kim Rupert称.

美国指标10年期公债US10YT=RR价格跌1-2/32,收益率升至7月6日以来最高的1.55%,高于周四尾盘的1.44%.周三收益率触及纪录低位1.38%.

周五早盘美国公债价格进一步下跌,此前政府公布的第二季经济增长数据并不像一些分析师和交易商预计的那样糟糕,可能不会促使美联储在下周会议上推出新一轮刺激措施.

美国商务部周五公布,第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长1.5%(预估为增长1.5%),第一季为增长2.0%.[ID:nSB1692872]这是2011年第三季以来最低增速.

"这份报告略好于一些人此前的想法,"加拿大丰业银行驻纽约公债交易主管Charles Comiskey称.

投资者将关注如果经济持续走软,美联储推出新一轮购债计划的迹象,不过许多分析师和交易商预计,美联储不太可能早至下周就推出计划.

但GDP数据还是显示今年下半年美国经济前景恶化,下半年投资者还将面临11月总统大选的不确定性,削减支出的所谓"财政悬崖",以及增税料将于2013年1月开始生效.

纽约RBC Capital Markets首席美国分析师Tom Porcelli称,"鉴于目前我们正在应对的许多问题,今年下半年将是非常有挑战性的,"

投资者仍在消化本周标售的990亿美元两年期,五年期和七年期新债,Comiskey称,这加剧了公债价格的跌势.

"我们正在消化大量公债供应,"他说.

美联储周五还卖出了79.3亿美元三年期公债,这是其卖短买长(扭转操作,twist operation)操作的一部分.

30年期公债US30YT=RR价格重挫3-1/32,收益率从周四尾盘的2.50%升至2.64%.公债收益率料将创下3月中以来最大单日涨幅.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-24/32 (-01/32) 0.250

五年期公债US5YT=RR 99-06/32 (-12/32) 0.667

10年期公债US10YT=RR 101-24/32(-1-04/32) 1.558

30年期公债US30YT=RR 107-11/32(-3-02/32) 2.642 (完)

--编译 于春红;审校 李军

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