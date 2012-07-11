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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 01:04 BJT

〔表格〕美国财政部续发10年期公债得标利率为1.459%,投标倍数为3.61

路透华盛顿7月11日电---美国财政部称,10年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 1.459

中值 1.440

低值 1.360

价格/得标

价格 102.654933

高值得标比率 51.68%

投标倍数 3.61

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 21,000,540,200

总投标 75,882,716,200

竞争性投标得标 20,993,024,000

非竞争性投标得标 7,516,200

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/07/16

到期日 2022/05/15

CUSIP码 912828SV3

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 李军

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