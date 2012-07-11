〔表格〕美国财政部续发10年期公债得标利率为1.459%,投标倍数为3.61

重温稿-中国央行：防止资金脱实向虚及不合理加杠杆，实施好稳健中性货币政策
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
路透华盛顿7月11日电---美国财政部称,10年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 1.459
中值 1.440
低值 1.360
价格/得标
价格 102.654933
高值得标比率 51.68%
投标倍数 3.61
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 21,000,540,200
总投标 75,882,716,200
竞争性投标得标 20,993,024,000
非竞争性投标得标 7,516,200
FED附加 0
发行细节
发行日 2012/07/16
到期日 2022/05/15
CUSIP码 912828SV3
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 利棣儿;审校 李军
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
--中国证监会完善上市公司非公开发行股票规则，对上市公司非公开发行规模、三类再融资的时间间隔等作出明确规定。市场人士认为，此举将扭转融资结构的失衡，限制非公开发行规模等措施将纠正部分上市公司的过度再融资倾向。
路透2月19日 - 一欧盟官员表示，欧盟执委会周三将警告意大利，其将因未依欧盟法律要求降低庞大公共债务而遭到欧盟的惩戒行动，除非兑现承诺实施削减赤字举措。