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债券 | 2012年 7月 12日 星期四 00:35 BJT

〔英国债市〕英债脱离央行回购后触及的五周高位

路透伦敦7月11日电---英国公债周三收盘脱离五周高位,盘中在英国央行回购公债获得强劲投标后,英债触及高位.

由于英国国内没有重大消息公布,市场焦点在欧元区情势及英国央行回购10亿英镑七年至15年到期英债,这是其上周宣布追加500亿英镑量化宽松政策的一部分.

英国央行获得的投标倍数为3.21,本周之前两次的投标倍数分别为2.69和3.69.

9月英债期货FLGU2结算价升29个跳动点,报120.85,稍早触及120.92五周高位,但表现仍逊于德债.

可比德债期货FGBLU2收高53个跳动点,之前德国成功标售10年期公债,获得1.5倍投标,高于今年同类标售投标倍数均值1.35.

10年期英债收益率GB10YT=RR降至1.57%,较可比德债EU10YT=RR收益率差扩阔至29个基点.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)将在1800GMT发布6月19-20日货币政策会议记录,这可能为未来几日的市场确立基调.(完)

--编译 李军;审校 母红

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