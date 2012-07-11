〔英国债市〕英债脱离央行回购后触及的五周高位

美国金融：房利美将向财政部派息55亿美元，但若减企业税或致其亏损
路透2月17日 - 美国抵押贷款提供商房利美周五称，3月份将向美国财政部派息55亿美元，但告诫称如果特朗普总统削减企业税的承诺成真，那么房利美可能面临亏损并再度需要纳税人的支持。
路透伦敦7月11日电---英国公债周三收盘脱离五周高位,盘中在英国央行回购公债获得强劲投标后,英债触及高位.
由于英国国内没有重大消息公布,市场焦点在欧元区情势及英国央行回购10亿英镑七年至15年到期英债,这是其上周宣布追加500亿英镑量化宽松政策的一部分.
英国央行获得的投标倍数为3.21,本周之前两次的投标倍数分别为2.69和3.69.
9月英债期货FLGU2结算价升29个跳动点,报120.85,稍早触及120.92五周高位,但表现仍逊于德债.
可比德债期货FGBLU2收高53个跳动点,之前德国成功标售10年期公债,获得1.5倍投标,高于今年同类标售投标倍数均值1.35.
10年期英债收益率GB10YT=RR降至1.57%,较可比德债EU10YT=RR收益率差扩阔至29个基点.
美国联邦储备理事会(FED,美联储)将在1800GMT发布6月19-20日货币政策会议记录,这可能为未来几日的市场确立基调.(完)
--编译 李军;审校 母红
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
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路透2月17日 - 美国抵押贷款提供商房利美周五称，3月份将向美国财政部派息55亿美元，但告诫称如果特朗普总统削减企业税的承诺成真，那么房利美可能面临亏损并再度需要纳税人的支持。
以下为路透中文新闻为您整理的2月13日-17日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周走升0.15%，周中收盘价一度创逾三周新高，主要受美元指数回调影响，而中国经济数据向好，加上中国政府奖入限出政策效果持续显现，机构结汇盘涌现，提振人民币汇率，亦令内地和香港两地汇价继续保持倒挂。整体而言，人民币已经成为篮子货币中比较强势的货币。未来继续关注美元走势以及政策引导。 公开市场操作: --中国央行当周公开市场重启逆回购操作，全周延续净回笼，不过后两日转为净投放，累加周中MLF(中期借贷便利)的超额续做，对冲力度加大以应对春节前操作的临时流动性便利(TLF)到期未续。
路透上海2月20日 - 中国辽阳辽东农商行最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已 有361家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模143,460亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30