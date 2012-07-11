〔欧洲股市〕收平,受企业季报打压但获技术面支持

* FTSEurofirst 300指数收平,受100日移动均线水准支撑

* Burberry业绩拖累奢侈品类股下挫

* 部分投资人认为低价有吸引力,其他投资人则谨慎

路透伦敦7月11日电---欧洲股市周三持稳,从汽车至奢侈品企业揭开帷幕的第二季度业绩期开局疲弱,打压市场人气,但技术支撑水平令股市在夏季清淡且不安的交投中跌势受限.

在绩优股中,Burberry Group (BRBY.L)跌幅最大,重挫7.4%,且拖累诸如法国名牌LVMH (LVMH.PA)等其他奢侈品类股,此前Burberry公布营收增长放缓,受中国市场表现影响.

汽车股也发布不利的消息,雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)公布营收下降且给出谨慎的财测.至于工业股,美国柴油发动机制造商康明斯(CMI.N)发出盈警,消息打压多家欧洲企业股的表现.

"人们正担忧企业盈利的体质,因市场对企业盈警非常敏感,"Coutts全球股市策略师James Butterfill说.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收平,报1,039.12点,在切入位于大约1,033点的100天移动均线寻获强劲技术支撑后,收复稍早失地.

一些投资人在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录公布前不愿意将欧股压得太低,因该会议记录在欧股收市后公布,如果记录暗示将会推出第三轮量化宽松政策,将有可能提振风险意愿.

"如果投资人做个深呼吸,先不看宏观经济和政治面消息,今日股市的价值可能是长线买入的最好时机."Threadneedle Investments欧股部门主管Philip Dicken表示.

英国富时100指数.FTSE收升0.01%,报5,664.48点;德国股市DAX指数.GDAXI收涨0.24%,报6,453.85点,法国CAC-40指数.FCHI收低0.57%,报3,157.25点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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