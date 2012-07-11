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市场报道 | 2012年 7月 12日 星期四 01:48 BJT

〔金属期市〕期铜尾盘上涨,在美联储会议记录公布前收升

* 镍触及两年半低点,因不锈钢需求疲弱

* 在美联储会议记录及中国第二季增长数据公布前交投清淡

路透纽约/伦敦7月11日电---铜价周三上涨逾1%,因寄望下午公布的美国联邦储备理事会(美联储,FED)6月会议记录将暗示即将推出更多刺激措施扶助疲弱的美国经济.

铜价没有跟随欧元走势,在铜市尾盘,欧元兑美元回吐升幅,反而期铜跟随诸如原油等和成长息息相关的其他资产的升势.倍受关注的美联储会议记录将在1800 GMT公布.

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