〔金属期市〕期铜尾盘上涨,在美联储会议记录公布前收升

重温稿-中国央行：防止资金脱实向虚及不合理加杠杆，实施好稳健中性货币政策
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
* 镍触及两年半低点,因不锈钢需求疲弱
* 在美联储会议记录及中国第二季增长数据公布前交投清淡
路透纽约/伦敦7月11日电---铜价周三上涨逾1%,因寄望下午公布的美国联邦储备理事会(美联储,FED)6月会议记录将暗示即将推出更多刺激措施扶助疲弱的美国经济.
铜价没有跟随欧元走势,在铜市尾盘,欧元兑美元回吐升幅,反而期铜跟随诸如原油等和成长息息相关的其他资产的升势.倍受关注的美联储会议记录将在1800 GMT公布.
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
--中国证监会完善上市公司非公开发行股票规则，对上市公司非公开发行规模、三类再融资的时间间隔等作出明确规定。市场人士认为，此举将扭转融资结构的失衡，限制非公开发行规模等措施将纠正部分上市公司的过度再融资倾向。
路透2月19日 - 一欧盟官员表示，欧盟执委会周三将警告意大利，其将因未依欧盟法律要求降低庞大公共债务而遭到欧盟的惩戒行动，除非兑现承诺实施削减赤字举措。