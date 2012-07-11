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债券 | 2012年 7月 12日 星期四 01:55 BJT

〔标题新闻〕爱尔兰今年第一季GDP按季萎缩1.1%,去年第四季修正后为按季增长0.7%-RTE

RTE为国家广播公司

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWLA0137]

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