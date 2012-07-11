〔纽约期市〕ICE期棉小幅收涨,但脱离日高

欧洲经济：欧盟执委会周三将就债务上升对意大利发出警告
路透2月19日 - 一欧盟官员表示，欧盟执委会周三将警告意大利，其将因未依欧盟法律要求降低庞大公共债务而遭到欧盟的惩戒行动，除非兑现承诺实施削减赤字举措。
路透纽约7月11日电---洲际交易所(ICE)棉花期货周三小幅收涨,但低于日高,经纪商称,稍早政府供需报告引发的一波涨势消退,且投资者尾盘开始结清头寸.
指标ICE-12月期棉合约CTZ2小涨0.30美分,收报每磅71.02美分,盘中交易区间为70.28-72.45美分.
根据汤森路透数据,周三成交量为约18,300口,较30日均值低近50%.
德洲经纪及贸易公司MCM Inc的分析师Jobe Moss称,棉花跟随谷物市场大涨,之前美国农业部预期美国玉米收成骤降,因中西部遭受25年来最严重的乾旱袭击.
农业部还大幅下调2012/13年全球棉花期末库存预期至7,239万包,6月的供应数据为创纪录的7,451万包.这也提振棉花期价.
中国的期末库存预计为3,180万包,占全球总库存的近44%.
但12月合约未能升穿72.50/60美分的上行阻力位.
交易商目前静待美国农业部公布上周出口销售数据,以判断在2011/12作物销售年度即将结束时美国棉花的出口情况.
根据交易所提供的数据,截至7月10日,未平仓合约连续第三日增加,为167,494口
根据ICE Futures U.S.提供的数据,周二成交量为10,511口.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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