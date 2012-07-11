〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因预期天气改善及获利了结

美国金融：房利美将向财政部派息55亿美元，但若减企业税或致其亏损
路透2月17日 - 美国抵押贷款提供商房利美周五称，3月份将向美国财政部派息55亿美元，但告诫称如果特朗普总统削减企业税的承诺成真，那么房利美可能面临亏损并再度需要纳税人的支持。
路透7月11日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下跌1.9%,交易商说,因未来几天降雨预料将为美国玉米种植带的乾热地区提供喘息.
开盘时玉米合约大幅高开,此前政府将今年收成预估下调,但在价格迫近13个月高位,一轮获利了结拉低市场.
美国中西部部份地区预料降水将增加,本周末伊利诺斯州和密西西比河以东的其他地区将迎来降水.
美国农业部(USDA)将美国玉米单产预估下调20蒲式耳/英亩,至146蒲式耳/英亩,因上月旱灾妨碍了美国中西部作物的生长.
USDA也将新作玉米结转库存预估下降至11.83亿蒲式耳,较之前预估低37%,且低于市场预期的12.79亿蒲式耳.
分析师预期,周四公布的USDA周度报告将显示,最新一周玉米出口销售介于25-42.5万吨,之前一周为15.34万吨.
7月玉米合约CN2收低10-1/4美分,结算价报7.50-3/4美元.
今日CBOT玉米预估成交量为558,529口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 母红
路透2月17日 - 美国抵押贷款提供商房利美周五称，3月份将向美国财政部派息55亿美元，但告诫称如果特朗普总统削减企业税的承诺成真，那么房利美可能面临亏损并再度需要纳税人的支持。
路透2月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7611 港元) 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，收升4.28点，或0.02%，至20,624.05点 ，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 121.620 -0.78 15972 9.439 0.10 中
以下为路透中文新闻为您整理的2月13日-17日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周走升0.15%，周中收盘价一度创逾三周新高，主要受美元指数回调影响，而中国经济数据向好，加上中国政府奖入限出政策效果持续显现，机构结汇盘涌现，提振人民币汇率，亦令内地和香港两地汇价继续保持倒挂。整体而言，人民币已经成为篮子货币中比较强势的货币。未来继续关注美元走势以及政策引导。 公开市场操作: --中国央行当周公开市场重启逆回购操作，全周延续净回笼，不过后两日转为净投放，累加周中MLF(中期借贷便利)的超额续做，对冲力度加大以应对春节前操作的临时流动性便利(TLF)到期未续。