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市场报道 | 2012年 7月 12日 星期四 06:16 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因预期天气改善及获利了结

路透7月11日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下跌1.9%,交易商说,因未来几天降雨预料将为美国玉米种植带的乾热地区提供喘息.

开盘时玉米合约大幅高开,此前政府将今年收成预估下调,但在价格迫近13个月高位,一轮获利了结拉低市场.

美国中西部部份地区预料降水将增加,本周末伊利诺斯州和密西西比河以东的其他地区将迎来降水.

美国农业部(USDA)将美国玉米单产预估下调20蒲式耳/英亩,至146蒲式耳/英亩,因上月旱灾妨碍了美国中西部作物的生长.

USDA也将新作玉米结转库存预估下降至11.83亿蒲式耳,较之前预估低37%,且低于市场预期的12.79亿蒲式耳.

分析师预期,周四公布的USDA周度报告将显示,最新一周玉米出口销售介于25-42.5万吨,之前一周为15.34万吨.

7月玉米合约CN2收低10-1/4美分,结算价报7.50-3/4美元.

今日CBOT玉米预估成交量为558,529口.(完)

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--编译 利棣儿;审校 母红

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