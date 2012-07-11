〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收涨,得益于USDA利好报告

美国金融：房利美将向财政部派息55亿美元，但若减企业税或致其亏损
路透2月17日 - 美国抵押贷款提供商房利美周五称，3月份将向美国财政部派息55亿美元，但告诫称如果特朗普总统削减企业税的承诺成真，那么房利美可能面临亏损并再度需要纳税人的支持。
路透7月11日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收涨,美国农业部(USDA)利多的报告提供了支持.交易商称,该报告的春小麦收成预估不及预期,而且下调新作小麦供应的幅度大于预期.
CBOT玉米期货的下跌限制了小麦的涨幅,小麦价格在盘中多数时间都处于平盘下方,不过收盘前的强劲买盘帮助小麦期货收高.
CBOT近月小麦期货Wc1一度触及日内低点每蒲式耳7.88-1/2美元,该价位为自7月3日创下7.57美元以来最低.
美国农业部(USDA)预计硬粒小麦以外的春小麦产量为4.35亿蒲式耳,低于分析师预计的4.92亿.
美国春小麦结转库存料为6.64亿蒲式耳,低于预估的7.18亿.
USDA将在周四公布出口销售周报,分析师预计最新一周小麦的出口销售量为35万-50万吨,一周之前为41.89万吨.
指标CBOT-7月小麦期货Wc1上涨3美分,结算价报每蒲式耳8.07-3/4美元.
CBOT小麦预估成交量为125,663口.(完)
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--编译 李春喜;审校 利棣儿
路透2月17日 - 美国抵押贷款提供商房利美周五称，3月份将向美国财政部派息55亿美元，但告诫称如果特朗普总统削减企业税的承诺成真，那么房利美可能面临亏损并再度需要纳税人的支持。
路透2月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7611 港元) 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，收升4.28点，或0.02%，至20,624.05点 ，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 121.620 -0.78 15972 9.439 0.10 中
以下为路透中文新闻为您整理的2月13日-17日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周走升0.15%，周中收盘价一度创逾三周新高，主要受美元指数回调影响，而中国经济数据向好，加上中国政府奖入限出政策效果持续显现，机构结汇盘涌现，提振人民币汇率，亦令内地和香港两地汇价继续保持倒挂。整体而言，人民币已经成为篮子货币中比较强势的货币。未来继续关注美元走势以及政策引导。 公开市场操作: --中国央行当周公开市场重启逆回购操作，全周延续净回笼，不过后两日转为净投放，累加周中MLF(中期借贷便利)的超额续做，对冲力度加大以应对春节前操作的临时流动性便利(TLF)到期未续。