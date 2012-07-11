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市场报道 | 2012年 7月 12日 星期四 06:17 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收涨,得益于USDA利好报告

路透7月11日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收涨,美国农业部(USDA)利多的报告提供了支持.交易商称,该报告的春小麦收成预估不及预期,而且下调新作小麦供应的幅度大于预期.

CBOT玉米期货的下跌限制了小麦的涨幅,小麦价格在盘中多数时间都处于平盘下方,不过收盘前的强劲买盘帮助小麦期货收高.

CBOT近月小麦期货Wc1一度触及日内低点每蒲式耳7.88-1/2美元,该价位为自7月3日创下7.57美元以来最低.

美国农业部(USDA)预计硬粒小麦以外的春小麦产量为4.35亿蒲式耳,低于分析师预计的4.92亿.

美国春小麦结转库存料为6.64亿蒲式耳,低于预估的7.18亿.

USDA将在周四公布出口销售周报,分析师预计最新一周小麦的出口销售量为35万-50万吨,一周之前为41.89万吨.

指标CBOT-7月小麦期货Wc1上涨3美分,结算价报每蒲式耳8.07-3/4美元.

CBOT小麦预估成交量为125,663口.(完)

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--编译 李春喜;审校 利棣儿

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