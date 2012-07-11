〔美国股市〕美联储会议记录拖累道指和Nasdaq指数走低,科技股跌幅居前

* 美联储在6月会议上对再推刺激举措持开放态度

* 大型科技股和工业股领跌

* 道指下跌0.4%,标普500指数持平,Nasdaq指数下跌0.5%

路透纽约7月11日电---美国股市道指和Nasdaq指数周三下滑,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议记录显示决策者对推出更多经济刺激措施持开放态度,但只有经济状况进一步恶化才能促使决策者们达成共识.

标普500指数收盘前收复失地,终盘持平,结束四日连跌.科技和工业股为标普500指数中跌幅居前的类股,因近几日一些影响力较大的企业发布业绩预警.

投资者冀望美联储6月会议记录会暗示央行更接近推出新一轮刺激举措.但会议记录中未提供类似线索,拖累三大股指走低,不过收盘前削减跌幅.

"一些美联储委员指出,如果经济失去动能,将为采取进一步政策行动提供依据;但看似短期内不会出台任何具体的举措,"康涅狄格州RDM Financial的首席市场策略师Michael Sheldon表示.

"加之联邦公开市场委员会(FOMC)称风险增加且波动性加大,这可能是导致市场下午走低的魁首."

三大指数中,Nasdaq市场表现最差.网络设备生产商Adtran Inc (ADTN.O)对第三季营收发出预警,拖累该股重挫15.4%,报23.01美元,并牵连同类股票走低.Juniper Networks(JNPR.N)收跌1.1%,报14.68美元.CienaCIEN.O急跌7.9%,报14.15美元.

本周稍早,包括超微半导体公司AMD.N在内的美国芯片(晶片)生产商发布更为疲弱的预期.超微半导体股价周三收跌2%,报4.89美元.

部分分析师预计,本业绩期大型科技企业获利将令人失望.他们预计,科技股将走低.

道琼工业指数.DJI收低48.59点,或0.38%,至12,604.53点;标准普尔500指数.SPX小跌0.02点,或0.00%,至1,341.45点.Nasdaq指数.IXIC收跌14.35点,或0.49%,至2,887.98点.

道指连跌第五日.

金融股在连跌四日后反弹,扶助支撑标普500指数.金融股指数.GSPF上扬0.8%.包括摩根大通(JPM.N)在内的部分银行将于周五公布业绩.该股收高1%,报34.59美元.

其他发布业绩预警的公司包括,厨房家电和消费者电器零售商Hhgregg Inc (HGG.N)预计,首季亏损大于预期,并下调全年财测.该股暴跌36.4%,报7.34美元.对手百思买(BBY.N)重挫8.4%,报19.37美元.

今日公布的数据包括,美国5月贸易逆差收窄3.8%,受助于出口增加,包括对欧洲和中国的出口.但经济学家警告称,这一趋势可能无法持续.

美国酒店联锁营运商万豪国际MAR.N将在盘后公布业绩.万豪股价收报38.03美元,跌幅为0.4%.

纽约证交所、Nasdaq和美国证交所市场的总成交量约为60.2亿股,略低于68.5亿股的今年迄今日均值.

纽约证交所上涨股和下跌股家数比约为16:14,Nasdaq市场则下跌股数略多于上涨股数.(完)

--编译 母红;审校 李军

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