〔国际油市〕油价大涨2%,因美国原油库存降幅远大于预期

* 美联储会议记录显示若经济状况进一步恶化将采取行动

* EIA称上周美国原油库存减少470万桶

* 关注周四出炉的最新一周美国初请失业金人数

路透纽约7月11日电---原油期货周三收高逾2%,受美国库存数据显示上周原油库存降幅远超预期.美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议记录传递出的信息不一,美联储称可能选择更多宽松政策,但只在经济进一步恶化才行动.

美国能源资料协会(EIA)称,上月美国原油库存减少470万桶,预估为减少120万桶.[ID:nSB8548885]

EIA数据显示,大部份原油库存减幅是在西岸,和其他原油地区没有关系.

EIA还发布,美国一周汽油库存增加275万桶,至2.0773亿桶,预估为增加30万桶.美国一周馏分油库存增加311万桶,至1.2091亿桶,预估为增加40万桶.

交易商表示,布兰特原油走势带动市况,受消息支持.根据路透计算,预料四个指标北海原油流的每日装运量总数在8月将跌至纪录低位.

在收盘前30分钟,美联储公布的6月会议记录显示美联储不会即将买入更多资产,且只在经济状况进一步恶化才行动.

"今日美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录令股市和欧元承受巨大压力,但大致没有影响能源市场,"在伊利诺斯州的顾问公司Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch说.

伦敦8月布兰特原油期货LCOc1升2.26美元,结算价报每桶100.23美元,盘中高见100.50美元.在盘后交易中,该合约进一步延续升势,至100.83美元高位.

美国8月原油期货CLc1涨1.90美元,结算价报每桶85.81美元,盘中触及86.49美元的日内高位.

一些分析师将周三油价部份反弹归因于技术性支持及投资者对油价近期跌势重新调整部位.

"美国原油升穿周二高位85.95美元,且触发止损买单,"Tradition Energy市场研究部高级董事Addison Armstrong说.

一些投资人也认为在油价触及近期低点后,可能是买入的良好机会,油价较年内高位仍有大幅折让,在芝加哥的iiTrader.com的首席市场策略师Rich Ilczyszyn说.

市况波动,令交投缩量.路透数据显示,布兰特原油成交量较其30天均值低17%,美国原油成交量则低16%.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

8月原油 85.81 1.90 2.3% 84.01 86.49 281,530 291,409

9月原油 86.19 1.89 2.2% 84.19 86.87 56,984 74,833

8月RBOB汽油 2.7689 0.0220 0.8% 2.7300 2.7814 42,801 52,956

9月RBOB汽油 2.6422 0.0276 1.1% 2.6035 2.6549 42,681 38,745

8月取暖油 2.7618 0.0423 1.6% 2.7218 2.7716 50,272 49,982

9月取暖油 2.7599 0.0432 1.6% 2.7165 2.7683 32,972 27,622

ICE合约

8月布兰特 100.23 2.26 2.3% 97.83 100.83 166,490 201,849

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 491,241 513,775 593,856 1,413,415 7,644

汽油 130,536 132,672 149,124 253,840 -8,280

取暖油 147,001 121,587 144,341 317,697 -1,250(完)