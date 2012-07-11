版本:
中国
货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 05:32 BJT

〔标题新闻〕研究机构Gartner称今年第二季全球个人电脑出货量达8,750万台,同比跌0.1%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWNAB2800]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐