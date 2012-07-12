版本:
中国
货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 22:36 BJT

〔投行观点〕瑞信将纽约-泛欧交易所集团(NYSE Euronext)目标价从30美元下调至28.50美元,评级为中性

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐