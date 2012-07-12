版本:
中国
货币新闻 | 2012年 7月 13日 星期五 01:06 BJT

〔表格〕美国财政部续发30年期公债得标利率为2.580%,投标倍数为2.70

路透华盛顿7月12日电---美国财政部称,其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 2.580

中值 2.549

低值 2.436

价格/得标

价格 108.697683

高值得标比率 40.64%

投标倍数 2.70

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 13,000,030,200

总投标 35,062,538,200

竞争性投标得标 12,990,192,000

非竞争性投标得标 9,838,200

FED附加 0

初级市场交易商投标 22,282,000,000

初级市场交易商得标 5,601,672,000

直接投标 5,179,000,000

直接投标得标 2,614,160,000

间接投标 7,591,700,000

间接投标得标 4,774,360,000

发行细节

发行日 2012/07/16

到期日 2042/05/15

CUSIP码 912810QW1

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 李军

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐