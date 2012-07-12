〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及五周低点,此前美国公布初请失业金人数

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
* 美元上涨,受美国初请失业金人数及美联储会议记录带动
* 英镑兑欧元徘徊在三年半高位附近
* 英镑的避险地位可能受欧债危机威胁
路透伦敦7月12日电---英镑兑美元周四触及五周低点,此前美国一周初请失业金人数跌至四年低点,且美联储会议记录降低了市场对于短期内出台进一步量化宽松的预期,提振美元全线上涨.
英镑兑美元GBP=D4跌0.6%,低见1.5393美元,为6月6日来首见水准,之前美国就业数据显示最新一周初请失业金人数降幅多于预期.
英镑兑欧元EURGBP=D4小跌,至0.7904英镑,脱离周三触及0.7871英镑的三年半高位,尽管欧元兑美元和日圆延续跌势.
"像往常一样,英镑走势受到欧元和美元表现的影响.看似欧元/英镑的确正努力寻找底部,但英镑走势主要从欧元/美元的表现中获得指引,"汇丰的汇市策略师Daragh Maher说.
投资人卖出被视为较高风险的货币,并买入美元,周三美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的6月会议记录显示,该央行对进一步购买债券刺激经济持开放态度,但经济复苏恐得要更加疲软才能就此议题达成共识.[ID:nSB1661552]
欧元也全线走软,因投资人持续担忧欧洲解决区内债务危机的进展.
"英国前景不太好,迄今为止,英镑受到支撑的唯一原因是它不是欧元,"Baring Asset Management固定收益和汇率主管Alan Wilde说.
汇丰的Maher也表示,英国资产面临失去其避险魅力的风险,由于欧元区是英国最大贸易伙伴,且欧洲大陆人气不断恶化,这都将影响英国经济.
日圆兑英镑GBPJPY=R大涨逾1%,至一个月高点122.07日圆,此前日本央行未进一步放宽政策,但对资产购买和放贷计划作了微调.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。