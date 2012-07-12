〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及五周低点,此前美国公布初请失业金人数

* 美元上涨,受美国初请失业金人数及美联储会议记录带动

* 英镑兑欧元徘徊在三年半高位附近

* 英镑的避险地位可能受欧债危机威胁

路透伦敦7月12日电---英镑兑美元周四触及五周低点,此前美国一周初请失业金人数跌至四年低点,且美联储会议记录降低了市场对于短期内出台进一步量化宽松的预期,提振美元全线上涨.

英镑兑美元GBP=D4跌0.6%,低见1.5393美元,为6月6日来首见水准,之前美国就业数据显示最新一周初请失业金人数降幅多于预期.

英镑兑欧元EURGBP=D4小跌,至0.7904英镑,脱离周三触及0.7871英镑的三年半高位,尽管欧元兑美元和日圆延续跌势.

"像往常一样,英镑走势受到欧元和美元表现的影响.看似欧元/英镑的确正努力寻找底部,但英镑走势主要从欧元/美元的表现中获得指引,"汇丰的汇市策略师Daragh Maher说.

投资人卖出被视为较高风险的货币,并买入美元,周三美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的6月会议记录显示,该央行对进一步购买债券刺激经济持开放态度,但经济复苏恐得要更加疲软才能就此议题达成共识.[ID:nSB1661552]

欧元也全线走软,因投资人持续担忧欧洲解决区内债务危机的进展.

"英国前景不太好,迄今为止,英镑受到支撑的唯一原因是它不是欧元,"Baring Asset Management固定收益和汇率主管Alan Wilde说.

汇丰的Maher也表示,英国资产面临失去其避险魅力的风险,由于欧元区是英国最大贸易伙伴,且欧洲大陆人气不断恶化,这都将影响英国经济.

日圆兑英镑GBPJPY=R大涨逾1%,至一个月高点122.07日圆,此前日本央行未进一步放宽政策,但对资产购买和放贷计划作了微调.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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