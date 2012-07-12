〔全球金市〕金价收低,因美联储未承诺再推刺激举措且美元上涨

* 纽约联储调查显示,交易商在联储6月会议前就预计联储最有可能延长扭转操作
* 期权市场显示乐观情绪升温
路透纽约7月12日电---黄金周四下跌,因投资人对美联储没有承诺推出更多货币刺激措施感到失望,且美元上涨.
黄金市场承压,因市场消化了美国联邦储备理事会(美联储,FED)发布的6月会议记录.该记录显示,只有在美国经济复苏进一步趋疲的情况下,美联储官员才会一致同意推出更多刺激措施.
"投资人仍持谨慎态度,因迹象显示在美国经济进一步恶化前,美联储不太可能推出更多货币刺激措施,"巴克莱资本的贵金属分析师Suki Cooper说.
金价对央行的货币政策尤其敏感,周四金价下跌,使金价年内大致持平.2月金价升15%,当时美联储称将保持近零利率至2014年底.
1848 GMT,现货金XAU=跌0.6%,报每盎司1,567.02美元,盘中稍早触及1,554.34美元的低位.
纽约商品期货交易所(COMEX)-8月期金GCQ2结算价跌10.40美元,报每盎司1,565.30美元.
路透初步数据显示,成交量较其30天均值高出逾5%,为约两周来首次成交量高于30天均值.
周四美国政府报告显示一周初请失业金人数跌至四年低位,提振美元兑欧元升至两年高位,令金价承压.
纽约联储调查显示,交易商在美联储6月会议前就预计联储最有可能延长扭转操作.[ID:nSB1664254]
黄金期权市场方面,市场仓位显示投资人正押注金价本月反弹.
执行价在1,600美元的COMEX-8月黄金看涨期权的未平仓合约过去一周增加.
其他贵金属中,现货银XAG=升0.5%,报每盎司27.20美元.现货铂金XPT=跌0.9%,报每盎司1,411.25美元;钯金XPD=跌0.4%,至575.25美元.
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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 GCQ2 1565.30 -10.40 -0.7 1554.40 1577.90 143,250
COMEX白银期货 SIN2 27.161 0.138 0.5 26.425 27.330 37,605
COMEX铂金期货 PLN2 1412.50 -19.10 -1.3 1405.70 1431.00 4,719
COMEX钯金期货 PAU2 574.80 -8.15 -1.4 572.00 582.25 2,509
现货金 XAU= 1567.02 -8.73 -0.6 1555.45 1577.75
现货银 XAG= 27.200 0.130 0.5 26.500 27.340
现货铂金 XPT= 1411.25 -12.75 -0.9 1409.60 1425.00
现货钯金 XPD= 575.25 -2.23 -0.4 574.68 580.50
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
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