〔国际油市〕布兰特原油期货收在101美元之上,因美国制裁伊朗和供应忧虑

* 美国上周初请失业金人口降至四年低位

* 中国将于周五公布第二季GDP数据,

* 如果经济状况恶化,美联储将采取行动刺激经济

路透纽约7月12日电---布兰特原油期货周四攀升至101美元之上,美国政府宣布正收紧对伊朗的制裁,引发布兰特原油期货从稍早因全球经济忧虑引发的跌势中反弹.

美国原油期货紧随其后上扬,美国汽油期货也急升近1%,交易商称.

交易商尾盘报告称,本周稍早,英国最大的油田-北海Buzzard油田的产量降至约每日50,000桶的低位,因出现未查明原因的问题.还不清楚产量是否已恢复至200,000桶/日的正常水平.这一消息也扶助提振布兰特原油期价.

美国收紧对伊朗的制裁,将多家公司和个人列入帮助获取核武器的黑名单中.美国财政部称,已查出数十家帮助政府逃避西方制裁的伊朗幌子公司,油轮和银行.

布兰特原油期货8月合约LCOc1收高0.84美元,报每桶101.07美元,日高为101.36美元,升向50日移动均线切入位101.86美元.在稍早的交易中,跌至日低98.51美元.

美国8月原油期货CLc1收高0.27美元,结算价报每桶86.08美元,稍早跌至日低84.21美元.美国8月汽油期货RBQ2收高3.73美分,报每加仑2.8062美元.

布兰特原油期货较美国原油期货溢价CL-LCO1=R升0.57美元,至每桶14.99美元.

根据路透数据,布兰特原油成交量接近30日均值,超过美国原油期货成交量,后者较30日均值低28%.

国际能源署(IEA)周四表示,全球经济放缓或限制油价,但"供应面的意外因素"或令市场重燃升势.[ID:nSB1663216]消息公布后,油价跌至日低.

美国劳工部周四公布,美国一周初请失业金人数为35.0万人(预估为37.2万人),创下2008年3月以来的最低.[ID:nEAPAC0DI5]

交易商仍对全球经济持谨慎态度,静待中国于周五0200 GMT公布第二季GDP数据.

路透调查显示,分析师预计中国第二季度GDP增幅为7.6%,为连续第六季成长放缓.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

8月原油 86.08 0.27 0.3% 84.21 86.37 222,842 307,821

9月原油 86.46 0.27 0.3% 84.60 86.73 77,577 73,622

8月RBOB汽油 2.8062 0.0373 1.4% 2.7414 2.8144 32,987 56,017

9月RBOB汽油 2.6689 0.0267 1.0% 2.6107 2.6754 31,735 45,591

8月取暖油 2.7733 0.0115 0.4% 2.7085 2.7791 40,855 58,605

9月取暖油 2.7710 0.0111 0.4% 2.7076 2.7764 26,305 34,437

ICE合约

8月布兰特 101.07 0.84 0.8% 98.51 101.36 172,349 171,819

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 425,820 540,884 593,593 1,420,911 -7,496

汽油 105,729 147,617 149,124 253,840 -8,280

取暖油 114,402 157,548 146,037 317,697 -1,250 (完)