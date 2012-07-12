〔美国股市〕ADR下跌逾1%,因忧虑宏观经济

路透纽约7月12日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五下挫1%,因全球宏观经济忧虑再次成为主要关注,景气类股领跌.
周三升势证明是昙花一现,纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR过去六天有五天下跌.周四该指数下滑1.29%,标普500指数.SPX下跌0.5%.
银行和能源类ADR跌幅居前,关注明日将出炉的中国第二季GDP数据,预料将创下至少三年来的最弱增幅.
全球银行股下挫.三菱UFJ金融集团(MTU.N)跌2.48%,报4.71美元.德意志银行(DB.N)重挫2.57%,报31.85美元,瑞信(CS.N)滑落2.15%,报17.30美元.
油价下跌,能源类ADR一起承压.对未来经济成长转弱的忧虑促使许多投资人降低其需求预估.
中国海洋石油总公司(CEO.N)跌2.46%,报193.02美元,巴西的Petroleo Brasil (PBR.N)下跌0.11%,报18.73美元.矿业巨擘(RIO.N)重挫2.92%,报45.59美元.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR下跌1.05%.纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收低2.16%.
香港股市周四收跌2%,创一个月来最差单日表现,因中资银行股和消费股表现疲弱,周五出炉的中国第二季国内生产总值(GDP)数据料将创下至少三年来的最弱增幅.[ID:nSB1663554]
拉美企业ADR指数.BKLA跌0.61%.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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