〔欧洲汇市〕英镑兑走弱的欧元触及三年半高位

* 欧元全线下跌,此前穆迪下调意大利公债评级

* 英镑兑美元升0.8%,但风险犹在

* 关注下周公布的英国通胀和零售销售数据

路透伦敦7月13日电---英镑兑全线走弱的欧元周五升至三年半高点,此前穆迪下调意大利公债评级,且投资人卖出欧元,青睐被视为较安全的其他货币.

欧元兑英镑EURGBP=D4低见0.7863英镑,此为2008年11月以来的最低.英镑兑欧元最新跌0.4%,报0.7874英镑.

"英镑走势暗示英镑是受欧元较广泛走势影响而不是英镑自身,"法国农业信贷银行高级外汇策略师Adam Myers说.

美国穆迪投资服务公司(Moody's)周五将意大利公债评级从A3调降两个级距至Baa2,并警告称,若该国无法进入债市融资,可能进一步下调评级.此举令意大利公债评级只比垃圾级别高出两个级距.[ID:nSB1664858]

不过,在意大利公债评级被调降后几个小时,该国标售原定规模的公债,令该国三年期公债借贷成本远低于5%,顺利通过市场对该国信心的关键测试.

英镑兑美元上涨,因股市走高激励投资人买入较高风险货币.

但分析师称,如果投资人愈发忧虑欧元区或全球经济增长前景,将促使他们更不愿意承受风险,英镑兑美元将容易下跌.

"如果欧元下跌,我认为英镑兑美元将一起下滑,"Myers说.

"在欧元区不解体的情况下,未来六个月欧元兑英镑将持续缓慢下滑,但英镑兑美元也会下跌,可能跌穿1.52美元."

英镑兑美元GBP=D4升0.8%,至1.5541,接近本周稍早触及的高位1.5578美元.

对英国经济的担忧也令英镑承压.周五数据显示5月建筑业产出同比下滑6.3%,令英国可能在4-6月录得连续第三季经济萎缩的忧虑加重.

再一次下跌将令英镑或再次测试周四触及1.5393美元的五周低点.

下周英国将公布通胀,就业和零售销售数据.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]