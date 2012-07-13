〔欧洲股市〕收于逾一周最高位,受矿产类股和电信股提振

* FTSEurofirst 300指数收升1.3%,至1,042.63点

* Euro STOXX 50指数涨1.4%,至2,259.09点

* 优于预期的中国数据提振矿产类股

路透伦敦7月13日电---欧洲股市周五收于逾一周最高收位,因中国经济增长数据优于预期,提振了矿业类股升势,并帮助部分抵消了欧债危机忧虑.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.3%,报1,042.63点,为7月5日收于1,044.47点以来最高收位.Euro STOXX 50指数.STOXX50E收涨1.4%,报2,259.09点.

表现最好的板块是商品股和电信股,电信股受到提振,德国电信(DTEGn.DE)大幅上升5.7%,此前瑞信将该公司评级从"表现逊于大盘上调"至"中性".

涵盖矿业类股的STOXX欧洲基本资源股指数.SXPP攀升3.1%.Kazakhmys(KAZ.L)飙升6.1%.

英国机构Ashburton欧洲股票基金经理Richard Robinson称,近期他已将矿业类股纳入投资组合,因其感觉全球各国当局将推出新措施以提振全球经济.

"我们已向市场推出更多资金,将其投入矿业和金属类股中,因为我们认为未来几周的消息有些将是关于刺激措施的,"他说.

中国二季度经济增速如期回落,于三年来首次降至8%下方,经济底部基本确立.从6月数据整体来看,"三驾马车"恢复均优于预期,且当前政策空间相对充裕,有利于宏观经济三季度企稳回升.国家统计局公布数据,二季度GDP同比增长7.6%,创逾三年来新低,环比则增长1.8%.[ID:nSB1665494]

英国富时100指数.FTSE收高1.03%,报5,666.13点;德国股市DAX指数.GDAXI上升2.15%,报6,557.10点,法国CAC-40指数.FCHI收升1.46%,报3,180.81点.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI