〔纽约期市〕软商品市场反弹,可可上日遭遇抛售后走强

路透纽约/伦敦7月13日电---软商品市场周五反弹,受助于部份因美元走弱引发的投机买盘,而可可反弹,上日因欧洲可可消费量数据突显欧债危机的影响,令可可大跌.

糖和咖啡上扬,因商品市场走强及中国GDP数据缓解了中国经济可能硬着陆的忧虑.

在芝加哥The Price Group的高级分析师Jack Scoville说,在这周末后,宏观经济及天气消息将持续主导金融市场走势.

洲际交易所(ICE)-9月可可期货CCU2上涨27美元,或1.2%,收报每吨2,216美元,周四重挫103美元或4.5%,录得次月合约五个半月来最大单日百分比跌幅.

伦敦9月可可期货LCCU2升9英镑,收报每吨1,529英镑.

交易商说,将在7月19日公布的北美可可加工数据的跌幅应该不及欧洲第二季加工数据的巨大跌幅.

交易商说,美国可可市场也因为英镑GBP=大跌及商品市场走弱而承压.

咖啡和糖期货上涨,这两个市场的投资人均留意巴西的天气状况的发展,巴西降雨已导致目前收割咖啡的质量下降,且直至8月,咖啡树仍易到受霜冻的威胁.

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货KCU2攀升4.05美分,或2.2%,收报每磅1.861美元.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-罗布斯塔咖啡也上涨,9月罗布斯塔咖啡期货LRCc2升50美元,或约2.5%,收报每吨2,063美元.

ICE-10月原糖期货SBc1升0.27美分,收报每磅22.73美分.

LIFFE-8月白糖期货LSUc1收高7.10美元,或1.1%,报每吨657.90美元.(完)