〔纽约期市〕ICE期棉收升,后市可能进一步上涨

路透纽约7月13日电---洲际交易所(ICE)棉花期货周五收高,经纪商称因金融市场走强的基调引发投机买盘.

指标ICE-12月期棉合约CTZ2升2.73美分,或约4%,收报每磅72.66美分,汤森路透数据,此为该合约大约一个月来最高收位.盘中交易区间为70.18-72.76美分.本周,该合约升2.88%.

根据汤森路透数据,周五成交量为约20,700口,较30日均值低约40%.

"不是因为棉花的基本面,"路易斯安那州独立分析师Mike Stevens说,"棉花表现良好是因为外围市场走强."

全球股市和油价上涨,此前中国经济数据缓和了对中国潜在的硬着陆或进一步损及全球经济增长的忧虑.

欧元兑美元走强,为四个交易日首见,因中国数据激励投资人的冒险意愿,且缩减对欧元的空头押注.

谷物市场也提振棉花价格,谷物种植地区出现约25年来最严重的旱灾,推高玉米和大豆价格.

Stevens说,12月合约会进一步上涨,因收位高于几周来陷入的70-72.50/60美分交投区间.

交易商说,宏观经济因素将是市场焦点,主导下周的交投.

根据交易所提供的数据,截至7月12日,未平仓合约连续第五日增加,为172,664口

根据ICE Futures U.S.提供的数据,周四成交量为16,202口.(完)