〔金属期市〕期铜跳涨至一周高点,因中国数据缓解需求担忧

* 中国数据符合预期,期铜本周上涨2.5%

* 欧元兑美元自两年低点反弹

路透纽约/伦敦7月13日电---期铜周五收涨至一周高点,之前中国公布的第二季增长数据缓解了中国对下半年金属需求前景的担忧.

一波强劲的空头回补推动期铜上涨,伦敦金属交易所(LME)期铜和纽约商品期货交易所(COMEX)期铜均升穿50日移动均线,之前中国公布的数据显示,第二季国内生产总值(GDP)较上年同期增长7.6%。

该数据符合市场预期,给予投资者一丝宽慰,即使今年全年增长率料为1999年以来最低.

"中国数据符合预期,对市场是个惊喜,因为过去三个月来中国公布的数据一再令人失望,"Great Pacific财富管理的副总裁和资产配置主管Sean

McGillivray表示.

LME三个月期铜CMCU3触及每吨7,725美元高位,为7月5日以来最高,终场收高145美元,报7,700美元.

COMEX-9月期铜合约HGU2跳涨8.90美分,或2.6%,结算价报每磅3.5040美元,接近盘中交投区间3.4125-3.5075美元的顶部.

根据路透初步数据,纽约尾盘成交量为47,500口,稍高于30日均值.

尽管本周稍晚出现空头回补,但多数市场人士预计未来一周市场会进一步波动,因欧债危机将再次成为投资者关注的焦点.

"在没有其他消息的情况下,比如美国联邦储备理事会(美联储,FED)或中国方面的消息,欧洲总会成为关注点,因为该地区是迫在眉睫的问题,"Mc Gillivray表示.

德国商业银行分析师Eugen Weinberg预计铜价很快会见底,而不是再晚些时候.

"中国经济前景良好.虽然欧洲是一团糟,美国经济增长也放缓,但这都没有关系,因为价格已经体现了这些因素,而且各国央行很可能会动用更多流动性抗击这种趋势."

**欧元提供支撑**

铜价亦获得欧元的部分支撑,欧元在意大利以更低借款成本成功标售三年期债之后,兑美元由两年低点反弹.

意大利公债标售成功给投资者带来宽慰,尤其是在穆迪将其公债评级从A3调降两个级距至Baa2,并警告可能进一步下调之后.[ID:nSB1664858]

其他金属方面,LME期锡CMSN3收涨31美元,报每吨1,874美元.

以下为1751 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 349.95 8.45 +2.47 343.60 1.85

LME期铝 1909.50 27.50 +1.46 2020.00 -5.47

LME期铜 7700.00 145.00 +1.92 7600.00 1.32

LME期铅 1879.00 23.00 +1.24 2035.00 -7.67

LME期镍 16150.00 375.00 +2.38 18710.00 -13.68

LME期锡 18780.00 280.00 +1.51 19200.00 -2.19

LME期锌 1874.00 31.00 +1.68 1845.00 1.57

上海期铝 15550.00 65.00 +0.42 15845.00 -1.86

上海期铜 55790.00 540.00 +0.98 55360.00 0.78

上海期锌 14750.00 125.00 +0.85 14795.00 -0.30

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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