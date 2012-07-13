〔芝加哥期市〕美国小麦期货多数收高,因忧虑全球高蛋白小麦供应

投行观点： GMS Inc目标价从34美元上调至36美元--巴克莱
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路透7月13日电---美国小麦期货周五多数收高,但芝加哥期货交易所(CBOT)指标9月软红冬麦WU2下滑,因温和的获利了结.
堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦合约及明尼阿波利斯谷物交易所春小麦收升,因忧虑全球的恶劣天气将限制高蛋白小麦供应.
本周,近月CBOT小麦合约Wc1上涨6.4%.
CBOT小麦连升第四周,升幅累计达38.1%.此为2010年夏季四周上升38.6%来的最大四周升幅.
澳洲最大的两个小麦种植州出现低温天气,令小麦成长缓慢,威胁全球第四大小麦出口国澳洲的收成.
日本在周度标购中买入131,479吨美国食用小麦,为本月第二次进行周度食用小麦标购.
指标CBOT-9月小麦期货WU2上涨1美分,结算价报每蒲式耳8.47-3/4美元.
CBOT小麦预估成交量为88,617口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 母红
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