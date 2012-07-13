〔国际油市〕美国原油期货连升三日,因中国GDP数据缓和经济成长忧虑

* 中国GDP数据以及北海原油供应收紧提振油价

* 美国向伊朗实施更多制裁对油价有支撑

路透纽约7月13日电---美国原油期货周五连升第三日,本周上扬逾3%,因中国第二季国内生产总值(GDP)数据没有一些投资人担心的那么差,缓和了全球经济成长忧虑.

北海原油生产问题也对提振油价有帮助,带动布兰特原油期货和美国原油期货升穿50日移动均线切入位,本周均有所斩获.

中国二季度GDP同比增速7.6%,创逾三年来新低,但并没有市场原本担心的那么糟糕.今年上半年经济增速则为7.8%,亦高于政府年初设定的7.5%全年增长目标.

从整个上半年来看,投资增速仍维持在20%以上水准,且6月出口数据优于预期、信贷投放明显增加等等,都表明经济增长的正面力量在增强.经济底部基本已经确立,未来随着提振经济的政策进一步出台,预计三四季度宏观经济有望渐渐回升.[ID:nSB1665536]

对中国第二季经济成长的释然情绪扶助提振美国股市大涨超过1%,也支撑欧洲股市,欧元兑美元以及美元指数表现反复.

CMC Markets高级交易员Tim Waterer表示,"中国第二季GDP增幅在7.6%,谈不上令人失望,风险资产得以收复一些失地."

布兰特原油期货8月合约LCOc1收高1.33美元,报每桶102.40美元,日高为103.44美元,自4月来首次升穿50日移动均线切入位.本周布兰特原油期货大涨4.29%,为连续第三周上涨.近月8月原油期货将于下周一到期.

美国8月原油期货CLc1收高1.02美元,结算价报每桶87.10美元,稍早高见87.61美元,升穿在87.50美元的近月合约50移动均线切入位,本周大涨3.14%.

布兰特原油成交量超过30日均值不到1%,超过美国原油期货成交量,后者较30日均值低22%.

布兰特原油期货较美国原油期货溢价CL-LCO1=R升至每桶15.30美元.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

8月原油 87.10 1.02 1.2% 85.58 87.61 232,096 240,725

9月原油 87.50 1.04 1.2% 85.95 88.00 94,996 90,511

8月RBOB汽油 2.8161 0.0099 0.4% 2.7966 2.8291 33,709 43,667

9月RBOB汽油 2.6873 0.0184 0.7% 2.6586 2.7027 32,590 33,374

8月取暖油 2.7882 0.0149 0.5% 2.7640 2.808 48,100 48,434

9月取暖油 2.7886 0.0176 0.6% 2.7615 2.8069 32,154 27,536

ICE合约

8月布兰特 102.40 1.33 1.3% 100.51 103.44 108,590 172,541

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 454,626 467,055 587,626 1,432,200 -11,289

汽油 106,202 118,250 143,214 259,444 988

取暖油 128,593 123,651 144,326 317,697 -1,250 (完)