〔国际油市〕美国原油期货连升三日,因中国GDP数据缓和经济成长忧虑

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 中国GDP数据以及北海原油供应收紧提振油价
* 美国向伊朗实施更多制裁对油价有支撑
路透纽约7月13日电---美国原油期货周五连升第三日,本周上扬逾3%,因中国第二季国内生产总值(GDP)数据没有一些投资人担心的那么差,缓和了全球经济成长忧虑.
北海原油生产问题也对提振油价有帮助,带动布兰特原油期货和美国原油期货升穿50日移动均线切入位,本周均有所斩获.
中国二季度GDP同比增速7.6%,创逾三年来新低,但并没有市场原本担心的那么糟糕.今年上半年经济增速则为7.8%,亦高于政府年初设定的7.5%全年增长目标.
从整个上半年来看,投资增速仍维持在20%以上水准,且6月出口数据优于预期、信贷投放明显增加等等,都表明经济增长的正面力量在增强.经济底部基本已经确立,未来随着提振经济的政策进一步出台,预计三四季度宏观经济有望渐渐回升.[ID:nSB1665536]
对中国第二季经济成长的释然情绪扶助提振美国股市大涨超过1%,也支撑欧洲股市,欧元兑美元以及美元指数表现反复.
CMC Markets高级交易员Tim Waterer表示,"中国第二季GDP增幅在7.6%,谈不上令人失望,风险资产得以收复一些失地."
布兰特原油期货8月合约LCOc1收高1.33美元,报每桶102.40美元,日高为103.44美元,自4月来首次升穿50日移动均线切入位.本周布兰特原油期货大涨4.29%,为连续第三周上涨.近月8月原油期货将于下周一到期.
美国8月原油期货CLc1收高1.02美元,结算价报每桶87.10美元,稍早高见87.61美元,升穿在87.50美元的近月合约50移动均线切入位,本周大涨3.14%.
布兰特原油成交量超过30日均值不到1%,超过美国原油期货成交量,后者较30日均值低22%.
布兰特原油期货较美国原油期货溢价CL-LCO1=R升至每桶15.30美元.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
8月原油 87.10 1.02 1.2% 85.58 87.61 232,096 240,725
9月原油 87.50 1.04 1.2% 85.95 88.00 94,996 90,511
8月RBOB汽油 2.8161 0.0099 0.4% 2.7966 2.8291 33,709 43,667
9月RBOB汽油 2.6873 0.0184 0.7% 2.6586 2.7027 32,590 33,374
8月取暖油 2.7882 0.0149 0.5% 2.7640 2.808 48,100 48,434
9月取暖油 2.7886 0.0176 0.6% 2.7615 2.8069 32,154 27,536
ICE合约
8月布兰特 102.40 1.33 1.3% 100.51 103.44 108,590 172,541
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 454,626 467,055 587,626 1,432,200 -11,289
汽油 106,202 118,250 143,214 259,444 988
取暖油 128,593 123,651 144,326 317,697 -1,250 (完)
--编译 李军;审校 母红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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