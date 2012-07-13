版本:
中国
市场报道 | 2012年 7月 14日 星期六 04:21 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收涨1.62%,Nasdaq指数上扬1.48%

路透纽约7月13日电---美国股市周五大幅收高,经济数据缓解中国经济成长忧虑,且摩根大通(JPM.N)季度获利缓和了对该行交易失败造成巨额损失的担忧.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收升203.82点,或1.62%,至12,777.09点;标准普尔500指数.SPX上升22.02点,或1.65%,至1,356.78点.Nasdaq指数.IXIC收涨42.28点,或1.48%,至2,908.47点.

本周,道指小幅上升0.04%,标普500指数攀升0.15%,Nasdaq指数下跌0.98%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐