〔加拿大汇市〕加元兑美元跟随商品市场上扬,兑欧元再创新高

路透多伦多7月13日电---加元兑美元周五升至一周高位,兑欧元再创新高,因此前中国公布的经济数据缓和了投资人对全球经济成长的担忧.

全球股市和商品价格全面上涨,因中国公布的第二季国内生产总值(GDP)数据符合预期.欧元兑美元周五走强,为四日来首见,受中国数据带动从两年低点反弹.

中国二季度GDP同比增速7.6%,创逾三年来新低,但并没有市场原本担心的那么糟糕.今年上半年经济增速则为7.8%,亦高于政府年初设定的7.5%全年增长目标.

从整个上半年来看,投资增速仍维持在20%以上水准,且6月出口数据优于预期、信贷投放明显增加等等,都表明经济增长的正面力量在增强.经济底部基本已经确立,未来随着提振经济的政策进一步出台,预计三四季度宏观经济有望渐渐回升.[ID:nSB1665536]

加元兑美元CAD=D4收报1.0146加元或0.9856美元,周四收报1.0186加元或0.9817美元.本周加元升约0.5%.

加元兑欧元EURCAD=升至1.2370加元或0.8084欧元,为欧元1999年1月问世以来最高水准.(完)

--编译 李军;审校 母红

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