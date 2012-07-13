〔纽约汇市〕欧元兑美元从两年低位回升,但下跌趋势完整

* 中国第二季GDP增幅符合预期,缓和对全球成长的忧虑

* 穆迪调降意大利评级,但之后该国公债标售成绩良好

* 美国通胀数据显示PPI意外上升

* 关注下周贝南克的证词陈述

路透纽约7月13日电---欧元兑美元周五从两年低位回升,受股市和商品市场反弹所支持,此前中国公布的经济数据没有原先担忧的那么低迷,尽管欧元前景仍黯淡,因区内持续的债务危机存在不确定性.

欧元抵住了穆迪意外下调意大利债信评级的影响,穆迪的行动突显债务危机将可能席卷欧元区第三大经济体意大利的风险.

不过,人气受到提振,数据显示中国第二季经济同比增长7.6%,为逾三年最低增速,但仍好于一些人的预期.

"鉴于近几个交易日欧元被大举抛售,风险意愿抬头引发空头回补,欧元最终追上风险资产的升势,"在华盛顿的Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo说.

"投资人仍然相当怀疑欧元的前景,且欧元整体偏空的基调使市场容易出现逢升卖出欧元的局面,"他说.

欧元兑美元EUR=报1.2235美元,升0.3%,为两周最大单日升幅.

欧元稍早低见1.2160美元,此为2010年中以来的最低位.欧元下滑,因穆迪将意大利公债评级从A3调降两个级距至Baa2,并警告称,若该国无法进入债市融资,可能进一步下调评级.[ID:nSB1664858]

本周,欧元跌0.2%,年内下跌逾5%,远远超过2011年录得3.2%的年度跌幅.欧洲央行上周调降存款和再融资利率后,欧元的跌势加剧.

"周五大部份时间,市场交投清淡,所有人都在作空,"Action Economics的全球汇市分析部董事总经理Ronald Simpson说.