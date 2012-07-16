〔欧洲汇市〕英镑兑普遍走软的欧元触及三年半高位

* 欧元兑英镑创下三年半新低

* 英镑贸易加权指数创两个月高位

* 投资人关注美联储主席贝南克的证词讲话

路透伦敦7月16日电---英镑兑走势挣扎的欧元周一升至三年半高位,因投资人担心意大利和西班牙的财政风险增加,加快抛售欧元,并在相对安全的英国资产中寻求避险.

在美国公布6月零售销售意外下滑,令美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能选择推出新一轮量化宽松政策以提振经济的臆测升温后,英镑兑美元也上涨.

华尔街日报报导称欧洲央行赞成情况最困难的西班牙储蓄银行的高级债权人承担损失,这同该央行2010年所持的受救助的爱尔兰银行高级债权人不应承担损失的立场形成对比.交易商表示,该报导令欧元卖压有所加重.

欧洲央行拒绝对该报导置评.

欧元兑英镑EURGBP=D4跌0.4%,报0.7833英镑,此为2008年11月以来的最低.预计欧元在未来几日将测试在0.7825英镑的选择权阻力位.

德国宪法法院称,将于9月12日公布对欧元区永久纾困基金和欧洲财政协议的裁决.对欧元区计划提振西班牙和意大利市场能力的信心也再受考验.

这意味着该基金将无法很快动用上月欧元区领导人赋予的新权力.

欧元兑英镑下滑带动英镑贸易加权指数=GBP升至5月16日来最高的84.1.

英镑兑美元GBP=也小涨0.2%,报1.5596美元,尽管国际货币基金组织(IMF)下调了英国经济成长预估.

分析师表示,一些投资人在美联储主席贝南克周二和周三国会作证前作空美元,以防近期疲弱的经济数据促使他暗示将出台更多货币刺激措施.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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