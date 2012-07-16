〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.095%,投标倍数为4.25

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透华盛顿7月16日电---美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.095
中值 0.085
低值 0.075
投资 0.096
价格 99.975986
高值得标比率 22.37%
投标倍数 4.25
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 30,000,707,300
总投标 127,499,982,800
竞争性投标得标 29,062,366,500
非竞争性投标得标 731,340,800
FED附加 0
发行细节
发行日 2012/07/19
到期日 2012/10/18
CUSIP码 9127955G2
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 李军;审校 于春红
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。