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债券 | 2012年 7月 16日 星期一 23:43 BJT

〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.095%,投标倍数为4.25

路透华盛顿7月16日电---美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.095

中值 0.085

低值 0.075

投资 0.096

价格 99.975986

高值得标比率 22.37%

投标倍数 4.25

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 30,000,707,300

总投标 127,499,982,800

竞争性投标得标 29,062,366,500

非竞争性投标得标 731,340,800

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/07/19

到期日 2012/10/18

CUSIP码 9127955G2

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 于春红

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