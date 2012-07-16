〔英国债市〕五年期公债收益率触及纪录低点,因避险买盘及央行回购

路透伦敦7月16日电---英国五年期公债收益率周一创下纪录低点,因对欧元区债务问题的担忧、美国经济数据疲弱以及英国央行回购短债带动英债期货上扬.

交投清淡,令市场走势被放大,在假期前投资人不愿大举建仓.

交易员在周四西班牙标售公债前也较为紧张,而数据显示美国6月零售销售连续第三个月下滑后,英债、德债和美国公债等避险资产吸引力获得进一步提升.

英国央行今日回购了三年期至七年期英债,巩固了市场强势.在央行宣布在标购上获得3.26投标倍数后不久,五年期英债GB5YT=RR收益率挫至0.538%的纪录新低.

9月英债期货FLGU2结算价升41个跳动点,报121.38,为5月该合约开始大量交易以来的最高收位,可比德债期货FGBLU2收高32个跳动点.

10年期英债收益率(殖利率)GB10YT=RR跌5个基点,报1.50%,为6月1日创下历史低点以来最低,与可比德债利差EU10YT=RR收窄2个基点,至27个基点.

40年期英债跑输,收益率仅跌3.6个基点,因投资人为周四将发售的票息为3.75%的2052年到期新债作准备.

周二,英国将发布6月通胀数据,市场预计通胀持稳在2.8%.(完)

--编译 李军;审校 母红

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