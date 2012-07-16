〔欧洲股市〕受北欧银行股涨势带动收高,但西班牙情势抑制升幅

* FTSEurofirst 300指数升0.1%,Euro STOXX 50指数跌0.3%

* 在贝南克本周稍后证词讲话前,市场交投清淡

* 西班牙股指下挫2%,对西班牙债务的担忧犹存

路透伦敦7月16日电---欧洲股市周一收高,受瑞典北欧斯安银行(SEB)(SEBa.ST)和丹麦丹斯克银行(DANSKE.CO)涨势带动,不过人们对西班牙经济和企业第二季获利前景的担忧抑制了涨势.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.1%,报1,043.71点,欧元区Euro STOXX 50指数.STOXX50E跌0.3%,报2,251.96点.

盘中交投清淡,成交量约为90日均值的60%.美联储主席贝南克本周稍后将作证词陈述,在此之前投资者不愿大举建立部位,他的证词陈述可能将为美联储是否将采取新一轮货币刺激政策提供线索.

交易商补充称,投资者依然担心欧债危机,国际货币基金组织(IMF)称,西班牙今明两年可能将达不到赤字和债务目标,此后西班牙指标股指IBEX.IBEX跌约2%.

西班牙股票在欧股中跌幅居前,公用事业企业Iberdrola (IBE.MC)下挫3.5%,石油公司Repsol (REP.MC)大跌3.4%,西班牙国际银行(SAN.MC)收挫3.3%.

投资人担心西班牙可能最终需要主权债救助的可能性,交易商称这令西班牙股市卖压加重.

瑞典北欧斯安银行劲扬8.2%,因该行公布的第二季盈利高于预期.

英国富时100指数.FTSE微跌0.07%,报5,662.43点;德国股市DAX指数.GDAXI小涨0.13%,报6,565.72点,法国CAC-40指数.FCHI微跌0.03%,报3,179.90点.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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