〔美国股市〕ADR下滑,中资企业ADR领跌

路透纽约7月16日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一下滑,因投资人担心在中国经济成长不断放缓之际,大型中资企业的盈利前景.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS跌0.56%.中国股市沪综指周一收跌1.7%,创40个月收盘新低.因此前温家宝总理称经济困难可能还会持续一段时间的言论打击市场信心,同时上市公司中报业绩敏感期亦加重市场谨慎心理,中小市值个股全面重挫.[ID:nSB1668478]
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR跌0.14%.标普500指数.SPX跌0.23%.
中国石化(SNP.N)跌1.02%,报86.92美元,百度(BIDU.O)跌2.15%,报107.35美元.
不过,其他亚洲股市周一延续升势.
交易商静待周二和周三美国联邦储备理事会(FED,美联储)半年一度的美国国会证词陈述.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR涨0.05%.拉美企业ADR指数.BKLA跌0.29%.(完)
--编译 李军;审校 于春红
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