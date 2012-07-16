〔全球金市〕金价因美元下滑而小涨,市场焦点在贝南克证词陈述

* 金价上涨,美国公布疲弱的零售销售数据后美元下滑

* 市场静待贝南克周二和周三的国会证词陈述

* 金价在过去三个月陷于幅宽为150美元的区间内

* 关注周二的美国消费者物价指数

路透纽约7月16日电---金价周一在淡静交投中小涨,因美国零售销售数据疲弱,拖累美元下滑,市场关注美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周二和周三的国会证词陈述,以寻找美国货币政策的最新线索.

美国公布6月零售销售连续第三个月下滑后,美元走软,金价从稍早跌势中反弹.国际货币基金组织(IMF)下调全球经济成长预估,也对金价有帮助.

谷物期货因美国中西部严重旱情而大涨,以及美国海军船只在中东地区向一小船开火的消息带动油价上涨,也令黄金的投资吸引力增强.

因投资人静待贝南克为期两日的政策陈述,令市场交投清淡.美国6月非农就业报告疲弱等美国经济放缓的迹象令市场对美联储将追加货币政策刺激经济的臆测升温.

"如果贝南克没有谈及收紧货币政策,我相信这就会增加刺激措施的可能性.金市将受此影响上涨."SICA Wealth投资长Jeffrey Sica表示.

1809 GMT,现货金XAU=升0.2%,报每盎司1,592.69美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-8月期金GCQ2结算价跌0.40美元,报每盎司1,591.60美元,路透初步数据显示,成交量较30日均值低约30%.

路透进行的季度调查显示,在上半年走势迟滞后,金市专家进一步下调今年金价预估.美元上涨和缺乏实货需求可能在今年余下时间抑制金价重返去年9月创下的历史高位的尝试.

在过去三个月,金价陷于始于1,525美元相对狭窄的150美元区间内,因金市等待美国货币政策更清晰的方向.

其他贵金属中,现货银XAG=升0.4%,报每盎司27.40美元.现货铂金XPT=跌0.5%,报每盎司1,414.55美元;钯金XPD=跌0.2%,至577.75美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1591.60 -0.40 0.0 1577.20 1594.60 86,953

COMEX白银期货 SIN2 27.321 -0.048 -0.2 26.860 27.425 23,990

COMEX铂金期货 PLN2 1417.30 -17.90 -1.2 1414.80 1441.40 3,653

COMEX钯金期货 PAU2 577.85 -7.80 -1.3 575.50 586.00 1,759

现货金 XAU= 1592.69 2.66 0.2 1579.20 1594.80

现货银 XAG= 27.400 0.100 0.4 26.950 27.440

现货铂金 XPT= 1414.55 -7.50 -0.5 1419.05 1435.00

现货钯金 XPD= 577.75 -1.05 -0.2 578.25 584.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 李军;审校 母红

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=