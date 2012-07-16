〔美国债市〕公债收益率追平纪录低点,因数据助燃对联储追加措施的押注

* 美国6月零售销售意外下滑

* 对欧洲的忧虑持续带动避险买盘

* 关注美联储主席贝南克的讲话,以寻找QE3的线索

* 五年期公债收益率触及0.58%纪录低点

* 美联储买入18.4亿美元较长期债券

路透纽约7月16日电---美国10年期公债收益率(殖利率)周一追平纪录低点,之前美国公布6月零售销售意外下滑,再次为美国经济放缓提供了佐证,提升了对美国联邦储备理事会(FED,美联储)将推出新的刺激措施的押注.

分析师和交易商表示,尽管处于谷底的美国公债收益率没有吸引力,但多数投资人仍对全球经济和欧洲金融危机蔓延十分紧张,不敢冒太大的风险.

"美国公债收益率这么低,不是很好的买卖,不过投资人也没办法."纽约Cantor Fitzgerald利率部门主管Brian Edmonds表示.

美国商务部公布,6月零售销售下滑0.5%,为连续第三个月减少.分析师原本预计增加0.2%.

"今日数据明显令人失望,"瑞银利率策略师Chris Ahrens表示.

美国公债收益率全面下滑,尽管成交异常清淡.

指标10年期公债US10YT=RR价格升8/32,收益率从上周五尾盘的1.49%降至1.47%.

稍早10年期公债收益率触及1.442%,追平6月1日创下的历史低点,根据路透数据,这是1800年代初以来的最低水准.

交易商之后将关注美联储主席贝南克周二和周三在国会的半年度证词陈述.

"我认为不会有任何政策宣布,但我们将了解委员会的总体想法."Ahrens表示,"考虑他们的立场以及鹰派人士对近期数据的感觉很重要."

多位美联储官员近期看来在为美联储推出更多措施刺激为不断放缓的经济作铺垫,尽管一些官员警告第三轮量化宽松政策,即QE3可能较之前两轮的功效要小.

"贝南克的证词将对寻找QE3的线索很重要.美联储不会坐视不理."Cantor的Edmonds表示.

美联储也一直在公开市场买入公债,周一购入18.4亿美元2022年8月至2031年2月到期的公债.

德国宪法法院称,将推迟至9月12日公布对欧元区永久纾困基金和欧洲财政协议的裁决,这也支撑对美国公债的避险买盘.

30年期公债US30YT=RR价格升17/32,收益率从上周五尾盘的2.58%降至2.55%,盘中一度触及2.520%,离6月1日创下的2.510%纪录低点咫尺之遥.

五年期公债US5YT=RR收益率触及0.5786%的纪录低点,两年期公债US2YT=RR收益率跌至0.2219%,根据路透数据,追平2月1日来的最低水准.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 100-02/32 (+01/32) 0.226

五年期公债US5YT=RR 100-24/32 (+04/32) 0.596

10年期公债US10YT=RR 102-19/32 (+07/32) 1.467

30年期公债US30YT=RR 109-06/32 (+14/32) 2.558(完)

--编译 李军;审校 于春红

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