〔美国股市〕道琼工业指数收低0.39%,Nasdaq指数下滑0.4%

路透纽约7月16日电---美国股市周一小跌,因美国公布6月零售销售意外下滑,为美国经济令人担忧的最新迹象,但花旗集团(C.N)公布业绩后股价上涨,限制了大盘的跌幅.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收低49.88点,或0.39%,至12,727.21点;标准普尔500指数.SPX跌3.14点,或0.23%,至1,353.64点.Nasdaq指数.IXIC收低11.53点,或0.4%,至2,896.94点.(完)
--编译 李军;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI