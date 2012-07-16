〔纽约汇市〕美元承压,因对美联储将追加宽松货币政策的臆测升温

* 疲弱的美国零售销售数据令美元承压

* 投资人在贝南克证词陈述前较为紧张

路透纽约7月16日电---美元兑日圆周一挫至一个月低点,此前美国公布疲弱的6月零售销售数据,令对美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能推出新一轮量化宽松政策以提振不断放缓的经济的臆测升温.

欧元兑多数主要货币也处于防守状态,兑英镑触及三年半低点,兑日圆跌至六周低点,因投资人对推迟为困难的欧元区国家动用救助基金感到不安.

在美国公布疲弱零售销售数据后,欧元兑美元扭转了稍早跌势,但投资人谨慎认为这不是强劲升势的开始.

在美国周一公布疲弱经济数据,以及美联储主席本周就货币政策发表证词陈述前,投资人暂时将焦点由欧债危机转向美国经济.

美国公布6月零售销售减少0.5%,分析师原本预计增加0.2%.扣除汽车的零售销售降低0.4%.

"在零售销售数据公布后,我认为投资人已经开始再度消化美联储会推出更多宽松政策的预期."RBS Securities汇市策略师Brian Kim表示.

在没有任何其他欧元区负面消息的情况下,Kim认为市场人士利用美国的负面消息作为缩减欧元大量空头仓位的借口.

纽约尾盘,美元兑日圆JPY=下滑0.4%,报78.82日圆,在美国公布零售销售数据后,跌势加重.美元盘中低见78.67日圆,为6月中来最低.

如果贝南克在周二和周三国会作证时暗示可能采取更多宽松货币政策提振经济,投资人可能会进一步沽出美元.

上月,美联储宣布利用卖出短债获得的资金再购买2,670亿美元长债,以拉低长期利率,但美联储没有推出第三轮量化宽松政策.

伦敦SLJ Macro Partners对冲基金经理人Stephen Jen表示,他不认为美国经济数据疲弱到足以为美联储推出更多量化宽松政策提供依据的程度.但他补充道,"美联储可能透过延长维持低利率承诺直至2015年中来传达其宽松政策意向."

纽约尾盘,欧元兑美元EUR=升0.2%,报1.2277美元,稍早高见1.2290美元,盘中曾一度跌至1.2173美元,离上周触及的两年低点不远.

欧元兑英镑EURGBP=也走软,曾见2008年底来最低,但尾盘报0.7850英镑,跌0.1%.欧元兑日圆EURJPY=跌至96.14日圆,为6月1日来最低,但尾盘报96.79日圆,跌0.2%.

欧元兑加元EURCAD=创下纪录低点.

"欧元下滑主要是因为法庭裁决问题引发的欧元区救助基金不确定性.基金的使用一拖再拖."多伦多道明证券汇市策略师Greg Moore表示.

德国宪法法院称,将推迟至9月12日公布对欧元区永久纾困基金和欧洲财政协议的裁决.

一报导称,欧洲央行对如何对待西班牙银行业救助计划下的部分债权人立场改变,也令欧元卖压加重.

解决欧债危机缺乏进展,令投资人失望,遂加大对欧元的抛售力度.

华尔街日报报导,欧洲央行总裁特里谢主张让情况最惨的西班牙储蓄银行高级债权人承担损失.

欧洲央行拒绝对此报导置评,报导称欧元区财长拒绝了该建议,因担心金融市场会对此决定有不良反应.(完)

--编译 李军;审校 母红

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