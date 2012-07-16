〔加拿大股市〕小涨,受油价上扬带动

路透多伦多7月16日电---加拿大主要股指周一小涨,受油价上扬带动,但美国零售销售数据疲弱以及对关键的欧元区救助基金的担忧拖累金融股下滑,令市场涨幅受限.
原油期货周一连续第四个交易日上涨,因预计经济放缓的迹象将促使多国央行,尤其是中国央行,推出刺激措施,另外有消息称,美国海军舰艇在阿联酋海域向一艘不听从警告的渔船开火.[O/NCN]
加拿大权重能源股升0.8%,力保大盘不失.但美国公布6月零售销售下滑0.5%,连续第三个月减少,为美国经济复苏停滞的迹象,这令市场涨势受限.
此间市场10大类股中有六种收低,金融股以0.2%领跌.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收涨6.65点,或0.1%,报11,521.18点.(完)
--编译 李军;审校 母红
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