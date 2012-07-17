〔国际油市〕亚洲燃料油现货升水跌至三个交易日来最低

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡7月17日电---亚洲燃料油市场周二走弱,180-cst与380-cst燃料油较新加坡现货报价升水连续第二天下跌,因市场前景仍然低迷.
180-cst燃料油较新加坡现货报价升水跌0.50美元,至每吨3.50美元.380-cst燃料油较新加坡现货报价升水跌0.05美元,至每吨3.10美元,根据路透数据,均为上周五来最低.
实货交易窗口淡静,仅有一宗交易达成.雪佛龙向中国光汇石油买入2万吨180-cst燃料油,8月2-6日装运,价格较新加坡现货报价升水3.25美元.
另一方面,互换市场交投活跃,至少有27.5万吨即期8月/9月跨月互换合约在交投.合约收报每吨2.63美元,和上日持平.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 628.20 13.60 2.21 614.60
现货380CST燃料油 FO380-SIN 615.90 13.65 2.27 602.25
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 624.00 14.00 2.30 610.00
380CST船用燃料油升水 8.10 0.35 4.52 7.75
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.50 -0.50 -12.50 4.00
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.10 -0.05 -1.59 3.15(完)
--编译 利棣儿; 审校 母红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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