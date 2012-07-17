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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 23:01 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油现货升水跌至三个交易日来最低

路透新加坡7月17日电---亚洲燃料油市场周二走弱,180-cst与380-cst燃料油较新加坡现货报价升水连续第二天下跌,因市场前景仍然低迷.

180-cst燃料油较新加坡现货报价升水跌0.50美元,至每吨3.50美元.380-cst燃料油较新加坡现货报价升水跌0.05美元,至每吨3.10美元,根据路透数据,均为上周五来最低.

实货交易窗口淡静,仅有一宗交易达成.雪佛龙向中国光汇石油买入2万吨180-cst燃料油,8月2-6日装运,价格较新加坡现货报价升水3.25美元.

另一方面,互换市场交投活跃,至少有27.5万吨即期8月/9月跨月互换合约在交投.合约收报每吨2.63美元,和上日持平.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 628.20 13.60 2.21 614.60

现货380CST燃料油 FO380-SIN 615.90 13.65 2.27 602.25

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 624.00 14.00 2.30 610.00

380CST船用燃料油升水 8.10 0.35 4.52 7.75

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.50 -0.50 -12.50 4.00

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.10 -0.05 -1.59 3.15(完)

--编译 利棣儿; 审校 母红

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