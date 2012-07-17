〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.075%,投标倍数为4.53

标题新闻：1月消费者支出增幅低于预期，亚特兰大联储下调美国首季GDP增长年率预估至1.8%
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路透华盛顿7月17日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.075
中值 0.065
低值 0.050
投资 0.076
价格/得标
价格 99.994167
高值得标比率 10.44%
投标倍数 4.53
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 30,000,672,500
总投标 135,862,152,500
竞争性投标得标 29,719,855,400
非竞争性投标得标 280,817,100
FED附加 0
发行细节
发行日 2012/07/19
到期日 2012/08/16
CUSIP码 9127956B2
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 利棣儿;审校 母红
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今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)